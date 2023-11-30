شكرا لمتابعة خبر عن شاب يوثق ضيف غير متوقع على العشاء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع مرئي مجموعة من الشباب، يتناولون وجبة العشاء معًا في منزل أحد أصدقائهم، حتى جاء إليهم ضيف غير متوقع، ليشاركهم الطعام ويستمتع معهم.

وجاء في المقطع شباب ويظهر معهم فهد، وهو يتناول الطعام، ليقوم الشباب بتوثيق ذلك الحدث، والاستمتاع بوجود هذا الضيف معهم على الطاولة.

وانتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع بشكل كبير، والذي وصفوه بأنه عدم احترام للضيوف، ورأى البعض أنه عدم احترام لنعمة الطعام.