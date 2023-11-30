اخبار السعوديه

14 سيارة إسعاف من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ رفح إلى غزة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لمتابعة خبر عن 14 سيارة إسعاف من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ رفح إلى غزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبَر منفذ رفح الحدودي اليوم، 14 سيارة إسعاف مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية متوجهة إلى قطاع غزة، من أصل 20 سيارة من المقرر وصولها للقطاع تباعًا.

وتتضمن “سيارات الإسعاف” تجهيزات طبية ضرورية مثل (أجهزة قياس العلامات الحيوية، وأجهزة الأكسجين، وحقائب الإسعافات الأولية، ووسائل لعلاج الحروق، وأسرة لنقل المرضى، وجبائر، وأربطة)، وغيرها من المستلزمات اللازمة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا