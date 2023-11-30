شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصناعة : موقع المملكة الجغرافي يؤهلها أن تحتضن كثير من الصناعات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، أن المملكة تحرز تقدمًا في القطاع الصناعي يمكنها من استقطاب مختلف الصناعات.

وقال الخريف خلال حديثه على قناة الإخبارية :” قمنا بوضع الخطط لتحويل المملكة إلى المرحلة القادمة في الصناعة خاصة بما يتعلق بتنويع الأنشطة والقاعدة الصناعية ومستهدفات المملكة في الصادرات.”

وأشار إلى أن المملكة ستكون محطة مهمة جدًا، لافتًا أن موقع المملكة الجغرافي يؤهلها أن تحتضن كثير من الصناعات؛ ليس فقط لاستغلالها في السوق المحلي السعودي وإنما أيضًا للأسواق الأخرى .