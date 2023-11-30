انت الان تتابع مصرع مواطن دهسًا بعد عبوره أحد الطرق السريعة بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 نوفمبر 2023, 11:09 صباحاً

لَقِيَ مواطن مصرعه، مساء أمس، دهسًا عندما كان يهم بقطع الطريق السريع لخط الشرائع باتجاه جعرانة. وكان المواطن قد أدى صلاة العشاء في المسجد الواقع على طريق جعرانة بعد حد الحرم باتجاه الشرق، وقام بمحاولة قطع الطريق عندما فوجئ بمركبة تصدمه وتقذف به، ليسقط على رأسه ويتعرض لنزيف. وباشرت الجهات ذات العلاقة الحادث، وتولت التحقيق؛ فيما أُودِع المتوفى ثلاجة الأموات، وأديت الصلاة عليه بالمسجد الحرام، قبل دفنه بمقبرة شهداء الحرم ظهر الأمس. وحذّرت الإدارة العامة للمرور، المشاة من خطورة قطع الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك؛ مما قد يعرّض العابرين لخطر الدهس.

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع مواطن دهسًا بعد عبوره أحد الطرق السريعة بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.