إعلان نتائج القبول المبدئي لـ"مكافحة المخدرات" على "جندي أول - جندي" للرجال

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي أول - جندي) للرجال.

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة وطلبات القبول عبر الدخول إلى منصة (أبشر - توظيف): https://jobs.sa.

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