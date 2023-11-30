انت الان تتابع المهلة شهر.. "هيئة النقل" تدعو مُلّاك قوارب الصيد والنزهة المهملة بعسير لمراجعتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - دعت الهيئة العامة للنقل ملاك قوارب الصيد والنزهة في منطقة عسير الذين لم تُبحر قواربهم منذ 356 يومًا، إلى مراجعة فرع الهيئة بالمنطقة خلال 30 يومًا، وذلك ابتداءً من الأحد 19 جمادى الأولى 1445هـ الموافق 3 ديسمبر 2023م.

وأوضحت الهيئة، وفق معلومات توعوية ضمن جهودها لتطوير القطاع البحري وتحسين المشهد الحضري، أن المهلة الممنوحة تمتد لشهر، حيث تبدأ من 3 ديسمبر من العام الجاري، حتى 31 ديسمبر 2023، مبيّنة أنه في حال عدم المراجعة تقوم الجهات المختصة بإزالتها دون أدنى مسؤولية.

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