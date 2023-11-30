تراند اليوم : بالفيديو .. مختص يوضح الفرق بين العود الطبيعي والمحسن والصناعي وسر ارتفاع سعر الأصلي

صحيفة الخليج 365: كشف مختص عن الفرق بين العود الطبيعي والمحسن والصناعي.

وأوضح المختص أن شجرة العود بعد ما تصاب بالأمراض مثل البكتيريا تقوم الشجرة بالدفاع عن نفسها وتفرز مادة الريزين التي تحارب المرض مثل كريات الدم البيضاء في جسم الإنسان ومع مرور الوقت يتكون العود داخل جذع الشجرة وبعد ذلك يقوم صيادو العود بقطع الجذع واستخراج العود في عملية طويلة وشاقة وبالتالي يباع بأسعار مرتفعة بسبب ندرته وعملية استخراجه.

وتابع أن العود المحسن هو بقايا أخشاب العود الرديئة والغير مفيدة يتم تقطيعها ووضعها في براميل طبخ وتطبخ مع زيوت عطرية ومع مادة الريزين عشان تخليه يزيد حتى تتشرب ويكتسب اللون والريحة بعد ذلك يتم تجفيفه وبيعه بأسعار رخيصة بسبب وفرته وسهولة تصنيعه.

أما العود الصناعي: عبارة عن أخشاب بيضاء عادية ليس لها رائحة تتشكل بأشكال هندسية متساوية تنطبخ مع زيوت عطرية ومع مادة الريزين حتى يزبد ويكتسب اللون والرائحة ويباع بأسعار رخيصة.