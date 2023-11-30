تراند اليوم : أغرب حادثين في العالم .. شاهد: سقوط طائرتين في نفس التوقيت والمكان داخل مطار في تنزانيا

صحيفة الخليج 365: تعرضت طائرتان لحادثين منفصلين في نفس اليوم ونفس المكان داخل مطار في تنزانيا، ما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة بالطائرتين، ولم يبلغ عن وقوع إصابات بين الركاب.

مشاكل في جهاز هبوط الطائرة

في وقت مبكر من صباح يوم 28 نوفمبر، أقلعت طائرة تابعة لشركة يونايتد إير زنجبار من زنجبار، قبالة ساحل تنزانيا، وعلى متنها 30 راكبًا وثلاثة من أفراد الطاقم.

وعند اقتراب الطائرة من وجهتها، مهبط طائرات كيكوبوجا، أبلغ الطاقم عن مشاكل في جهاز هبوط الطائرة، وفقًا لتقرير The Aviation Herald.

انهيار جهاز الهبوط

وتمكنت الطائرة من الهبوط لكن المناورة تسببت في انهيار جهاز الهبوط الرئيسي وخرجت الطائرة عن المدرج. وقد تعرضت لأضرار جسيمة، وفقًا للتقارير، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

حادث آخر

وبعد ساعات قليلة، تعرضت مدينة كيكوبوجا لحادث مأساوي آخر. حيث كانت طائرة من طراز Sindbard Air Embraer تقلع من كيكوبوغا في طريقها إلى زنجبار عندما تعرضت لانهيار في مقدمتها أثناء زيادة سرعتها للخروج من المطار، واصطدم جناحها الأيمن بمبنى قبل أن تتوقف الطائرة.

ومثل الرحلة السابقة، كانت تقل 30 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.