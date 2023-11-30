شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثامين الطالبات ضحايا حادث "الجبيل" عصر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشيع أهالي الجبيل عصر اليوم الخميس، أربع طالبات من الثانوية السادسة للبنات بالجبيل الصناعية، اللواتي توفين في حادث مروري مروع وقع أمس.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الطالبات المتوفيات في جامع الورثان بالجبيل البلد، بعد صلاة العصر.

تفاصيل الحادث

ولقيت الطالبات الأربع مصرعهن إثر حادث مروري وقع ظهر أمس الأربعاء، في أحد تقاطعات الإشارات الضوئية بالقرب من حي المطرفية بالجبيل الصناعية، ووقع الحادث عند عودة الحافلة المدرسية من المدرسة الثانوية وتوصيل الطالبات لمنازلهن.

وعلمت "اليوم" أن الطالبات المتوفيات هن: مريم السالم، والجازي الدوسري، ومياسه البابطين، وإيمان المطوع.

فيما يرقد أحد الشباب بالعناية المركزة، نتيجة تأثرة بإصابات من الحادث المروري.

وكانت إدارة المدرسة نعت الطالبات بأحر التعازي والمواساة لأسرهن، سائلة الله أن يتغمدهن بواسع رحمته ويسكنهن فسيح جناته وأن يُلهم ذويهن الصبر والسلوان.