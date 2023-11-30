شكرا لقرائتكم خبر عن القسطرة تنقذ حياة مريض من نزيف حاد بالكلية في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذ فريق طبي في وحدة الأشعة التداخلية والقسطرة بمستشفى شرق جدة، حياة مواطن في الخامسة والعشرين من العمر، يعاني من نزيف حاد في الكلية، باستخدام القسطرة دون الحاجة لتدخل جراحي.

وأوضح استشاري الأشعة التداخلية الدكتور وائل الحجيلي، أن المريض يعاني من التهاب مزمن في الكلية اليمنى مصاحب له التصاقات شديدة، حيث أجرى عمليات سابقة لمحاولة إزالة الكلية.

فحص الحالة وسرعة التعامل

وأكدت الفحوصات السريرية وجود نزيف حاد أثر على العوامل الحيوية لديه، وتبين وجود تمدد وعائي كاذب في شريان الكلية المساند للكلية، وكذلك نزيف في شريان الكلية الأساسي.

وعلى الفور قام الفريق الطبي بنقل المريض إلى معمل الأشعة التداخلية كحالة إنقاذ حياة، حيث تم إجراء عملية إيقاف النزيف عن طريق القسطرة ومعالجة السبب، واستغرقت العملية مدة ساعة.

يذكر أنه تم إجراء عدد 156 إجراء تداخلي في وحدة الأشعة التداخلية بمستشفى شرق جدة في شهر أكتوبر الماضي.