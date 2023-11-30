شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة النقل" بعسير تدعو ملاك القوارب المهملة لمراجعتها خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الهيئة العامة للنقل ملاك قوارب الصيد والنزهة في منطقة عسير، الذين لم تُبحر قواربهم منذ 356 يومًا، إلى مراجعة فرع الهيئة بالمنطقة خلال 30 يومًا، وذلك اعتبارًا من الأحد 19 جمادى الأولى 1445هـ الموافق 3 ديسمبر 2023م.

وأوضحت الهيئة، وفق معلومات توعوية ضمن جهودها لتطوير القطاع البحري وتحسين المشهد الحضري، أن المهلة الممنوحة تمتد لشهر، حيث تبدأ من 3 ديسمبر من العام الجاري، حتى 31 ديسمبر 2023، مبيّنة أنه في حال عدم المراجعة تقوم الجهات المختصة بإزالتها دون أدنى مسؤولية.