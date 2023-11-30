إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس قرب مستوطنة بالضفة الغربية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 نوفمبر 2023, 12:18 مساءً

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، إصابة جنديين إسرائيليين بجروح في محاولة دهس قرب مستوطنة في منطقة الأغوار، بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت خدمة الإسعاف أن الجنديين يتلقيان العلاج في مكان الحادث، وفقاً لـ"رويترز". في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار على السائق الفلسطيني منفذ الهجوم، وتم تحييده.

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