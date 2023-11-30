"المجلس الصحي" يحذر: التدخين عامل خطورة رئيس لـ"سرطان الرئة"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 نوفمبر 2023, 1:05 مساءً

حذر المجلس الصحي السعودي من أن التدخين يعدّ عامل خطورة رئيسًا للإصابة بسرطان الرئة. وقال المجلس: يعد سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في المملكة العربية السعودية. وأضاف: يعتبر التدخين عامل الخطورة الرئيس وراء الإصابة بسرطان الرئة.

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