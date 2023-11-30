تراند اليوم : شاهد: تسرب المياه من سقف طائرة هندية على الركاب أثناء تحليقها في الهواء

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو تسرب المياه من المقصورة العلوية لطائرة هندية على مقاعد الركاب أثناء رحلة جوية من لندن إلى الهند.

ونشر أحد الركاب مقطع فيديو على منصة إكس، يُظهر كيف تسربت المياه المتساقطة من فجوات الألواح في وحدة التخزين العلوية على بعض المقاعد.

وعلق الرجل على الفيديو قائلا: "الخطوط الجوية الهندية... سافر معنا - إنها ليست رحلة؛ إنها تجربة غامرة"

وقالت شركة طيران الهند في بيان إن الرحلة رقم AI169 المتجهة من مطار جاتويك إلى أمريتسار في 24 نوفمبر، شهدت "حدثًا نادرًا لضبط التكثيف داخل المقصورة".

وأضافت شركة الطيران إنها نقلت الركاب من الصفوف المتضررة إلى مقاعد أخرى شاغرة.