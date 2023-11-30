تراند اليوم : شاهد.. امرأة كادت تموت غرقا داخل حوض سباحة أثناء عرض في مركز تجاري أمام الجمهور

صحيفة الخليج 365 : وثقت كاميرا مراقبة لحظة نجاة امرأة تعمل كحورية بحر في مركز تجاري في جنوب أفريقيا من كارثة أثناء السباحة داخل حوض السمك.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة "ABC News" على تطبيق "Instagram" اليوم الأربعاء، بدت السيدة تسبح داخل الحوض الكبير مرتدية ذيل حورية وتلوح للمتسوقين الذين ينظرون إليها ويسجلون مقاطع فيديو على هواتفهم المحمولة.

وأثناء صعودها للأعلى لالتقاط أنفاسها علق ذيلها بالشعاب المرجانية في قاع حوض السمك وكادت تختنق أمام المتفرجين.

لكن المراة قامت بتصرف دل على سرعة بديهتها حيث خلعت زيها الذي كان يمنعها من الصعود إلى الأعلى، ونجت من الغرق.