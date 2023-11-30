شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. جامعة المؤسس تفتتح أقسام لـ "الفضاء" والهندسة النووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الملك عبد العزيز عن قبول أول دفعة للطالبات في قسم هندسة الطيران والفضاء وقسم الهندسة النووية من العام الدراسي الجامعي المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال رئيسة الجامعة المكلفة أ. د. هناء النعيم، وفد رواد الفضاء السعوديين بمبنى الإدارة العليا بحضور قيادات الجامعة.

مجال علوم الفضاء

تخلل البرنامج زيارة معامل الجامعة المتعلقة بمجال الفضاء بكلية الهندسة وكلية العلوم، ومنها القبة الفضائية ومعمل الديناميكا الهوائية ومعمل النفق الهوائي للسرعات فوق الصوتية، ومعمل لف شعيرات المواد المركبة، ومعمل فرن إنضاج المواد المركبة، ومعمل التحكم الآلي التعاوني ومعمل الطابعة ثلاثية الأبعاد للمعادن.

عقب ذلك، عقد لقاء عام مع منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة، إدارة رئيس قسم هندسة الطيران والفضاء الدكتور خالد الجهني.

كما استعرض رواد الفضاء تجربتهم في لقاء مفتوح مع الطلاب والطالبات، إذ تم تسليط الضوء على القصص والتجارب التي واجهتهم في رحلة الفضاء الأخيرة، والاستفادة من الدروس والخبرات التي تم اكتسابها، إضافة للحديث عن الأهداف والتطلعات المستقبلية التي تحتضنها المملكة في مجال علوم الفضاء.

التعرف على آلية اختيار رواد الفضاء

وتطرق المشاركون في اللقاء إلى عرض مرحلة الاستعدادات النفسية والبدنية قبل القيام برحلة الفضاء والاستفادة من الخبرات السابقة، وأهمية دور العمل الجماعي، وأيضا التعرف على آلية اختيار رواد الفضاء والتي تعتمد على أربعة جوانب مهمة وهي الصحة الجسدية واللياقة البدنية والمهارات التقنية والاستكشافية.

كما استعرض اللقاء التجارب العلمية التي أجراها رواد الفضاء في رحلتهم، والتي بلغت عددها 14 تجربة منها 6 تجارب في الطب البشري، و4 تجارب علمية في الطب الحيوي و3 تجارب علمية توعوية مع طلاب المدارس في بث مباشر، لنشر الوعي وتثقيف الجيل القادم وتجرية في الفيزياء عن عملية الاستمطار الصناعي.

دعم قطاع الفضاء في المملكة

وتحدثت رئيسة الجامعة المكلفة الأستاذة الدكتورة هناء النعيم، عن أهمية دعم قطاع الفضاء في المملكة، ودور الجامعة في ذلك من خلال توفير البيئة المناسبة للطلاب والطالبات للتعلم والبحث في مجال علوم الفضاء.

وأعلنت خلال اللقاء عن قبول أول دفعة للطالبات في قسم هندسة الطيران، والفضاء وقسم الهندسة النووية بالجامعة بدءاً من العام الدراسي الجامعي المقبل.

وتأتي زيارة رواد الفضاء السعوديين لجامعة الملك سعود في إطار جهود الجامعة لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في مجال علوم الفضاء، ونشر الوعي بأهمية هذا القطاع الحيوي.