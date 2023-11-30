تحرك صحي لضبط أسعار المنشآت الخاصة

تعتزم وزارة الصحة وضع سياسات وإجراءات خاصة بارتفاع فواتير وأسعار منشآت القطاع الخاص، بعد أن لوحظ ارتفاع عدد البلاغات، مع عدم وجود إجراءات واضحة تجاهها.

وتصدرت شكاوى المستفيدين من ارتفاع أسعار مستشفيات ومراكز القطاع الخاص مع عدم الحصول على الخدمة، إحصائية الخدمات والبلاغات التي تلقتها وزارة الصحة عبر خدمة 937 خلال النصف الأول لهذا العام 2023، إذ بلغ إجمالي الشكاوى33241 بلاغا بنسبة إغلاق 99.84% وتقييم 87.74%. وأوضحت الصحة ردا على الشكاوى بأنه تم تقديم تقارير أسبوعية إلى قيادات الوزارة عن البلاغات المتعلقة بالفواتير والأسعار.

استقبال المرضى

وصل عدد بلاغات المشكلات المتعلقة باستقبال المريض في المنشأة الصحية - الطوارئ 28549 بلاغا ونسبة الشكاوى المغلقة 99.33% بنسبة تقييم 79%.

وجاء القرار المتخذ للتحسين باستعراض التقرير الدوري لدعم متخذي القرار وتحديد مستهدف لعدد البلاغات الأسبوعية أقل من 1500 بلاغ والمتابعة المستمرة من قبل مالك الخدمة، وتحديد مواقع الخلل ومعالجتها وإصدار التنبيهات على المنشأة الصحية التي حُدِّد تكدس المراجعين فيها ومشاركته مع مشغل الخدمة ومالك الخدمة.

نقص الأدوية

بلغ عدد بلاغات نقص الأدوية 13816 بلاغا ونسبة الشكاوى المغلقة 99.33% وكانت نسبة تقييم الخدمة 79%. وجرى تحديد مستهدف لعدد البلاغات الأسبوعية أقل من 1500 بلاغ مع تحديد مواقع الخلل ومعالجتها واستحداث لجنة لنقص الأدوية والمستلزمات الطبية برئاسة رئيس هيئة الغذاء والدواء واستحداث غرفة عمليات للأدوية التنفسية لمتابعة توفر الأدوية بالصيدليات المجتمعية ولجنة إشرافية على خدمة وصفتي لمتابعة أبرز التحديات التي تواجه الخدمة، وتحديد فرص التحسين.

خدمة المواعيد

بلغت نسبة الشكاوى من خدمة المواعيد (صحتي) 9998 فيما كانت نسبة الشكاوى المغلقة 99.95% ونسبة تقييم الخدمة 95%​، كما بلغ عدد بلاغات نقص التطعيمات 4032 بلاغا ونسبة الشكاوى المغلقة 99.95% وكان تقييم الخدمة 79%. واتخذ قرار للتحسين باستعراض التقرير الدوري لدعم متخذي القرار، وتحديد مستهدف لعدد البلاغات الأسبوعي أقل من 100 بلاغ مع المتابعة المستمرة من قِبَل مالك الخدمة، وتحديد مواقع الخلل ومعالجتها واستحداث لجنة توجهية للقاحات على مستوى وزارة الصحة.