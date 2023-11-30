شكرا لقرائتكم خبر عن 10 علامات مهمة لا تتجاهلها تهدد الكلى .. .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعد الكليتان من أصغر أعضاء الجسم، لكنهما تقومان بأكبر وأهم الوظائف، حيث تعملان على تنقية وتصفية الدم من السموم.

في الواقع، تعمل الكليتان على تصفية 20-150 لترا من الدم، لإنتاج ما بين لتر ولترين فقط من البول، الذي يتكون من الفضلات والسوائل الزائدة.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن 1 من كل 10 بالغين في البلاد، يعانون من مرض الكلى المزمن (CKD)، فيما يستمر هذا العدد في الارتفاع.

ويقول الخبراء إن أحد أسباب ارتفاع الإصابات بمرض الكلى المزمن هو أن المصابين قد لا تظهر عليهم أي أعراض في كثير من الأحيان، حتى يصبح اللجوء إلى الطبيب ضروريا.

وقدّم موقع "باتش" 10 علامات تدل على أن كليتك "في خطر":

1- تغيرات في البول: يجب زيارة الطبيب في حال لاحظت رغوة في البول أو عانيت من صعوبة في التبول، أو أصبح بولك داكنا وبعده بول بكميات صغيرة، أو كنت تحتاج إلى التبول مرات عدة في الليل.

2- التورم المفرط: إذا لاحظت تورما مفرطا، عادة في يديك وقدميك، فهذا أمر قد يدل على إصابتك بمرض الكلى.

3- ضيق في التنفس: حين تتراكم السوائل في الرئتين، يصبح التنفس العميق صعبا، وبالتالي فإن ضيق التنفس يستدعي اللجوء إلى طبيب متخصص.

4- الطفح الجلدي: عندما يكتظ جسمك بالسموم، فإنه يبحث عن أي طريقة للتخلص منها، وإحدى هذه الطرق هي من خلال المسام الموجودة في البشرة، وقد يؤدي ذلك إلى ظهور طفح جلدي أو جفاف الجلد أو تهيجه أو حتى ظهور تقرحات.

5- طعم معدني في الفم: في بعض الأحيان، يمكن أن يصبح جسمك مثقلا بالسموم، إلى درجة أنه يمكنك تذوقها. يمكن للأشخاص الذين يعانون من الكلى أن يختبروا طعما معدنيا في أفواههم.

6- ضعف التركيز والدوخة: اكتظاظ جسمك بالسموم يعني تدفق الأكسجين غير الفعال إلى باقي أجزاء الجسم، بما في ذلك الدماغ. هذا يؤدي إلى ضعف التركيز والدوخة، وحتى ضباب الدماغ.

7- ألم أسفل الظهر: غالبا ما يرتبط ألم أسفل الظهر بتلف الكلى أو الفشل الكلوي، لأن الكليتين تقعان في منطقة أسفل الظهر.

8- التعب: تنتج الكلى هرمونا يعرف باسم EPO، والذي يزيد بشكل أساسي من عدد خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين إلى كل أجزاء الجسم. وبالتالي، فإن الإصابة بالكلى يؤدي إلى نقص الأكسجين بشكل عام، مما سيؤدي إلى الشعور بالإرهاق والتعب.

9- الغثيان والقيء: تراكم السموم والفضلات في الدم، يمكن أن يسبب الغثيان والقيء. لذلك، تأكد من التحدث إلى طبيبك على الفور، خاصة إذا كنت تعاني من أي ألم في أسفل الظهر.

10- القشعريرة: أي مشاكل تؤثر على الوظيفة الصحية لكليتيك يمكن أن تؤدي إلى نقص خلايا الدم الحمراء الحاملة للأكسجين. عندما يحدث ذلك، غالبا ما قد تصاب بفقر الدم، والذي تشمل أعراضه الشعور المستمر بالبرد.