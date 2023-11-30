شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تصدر بيان جديد بشأن خدمات الضمان الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم في بيان رسمي أنه لا يوجد إعفاء من الرسوم أو منح دراسية مقدمة من قبل الضمان الاجتماعي.

وأضافت الوزارة في بيانها ردًّا على استفسار أحد مستفيدي الضمان على حسابها بمنصة (إكس)، حول إمكانية إعفاء الضمان من الرسوم الدراسية، أن المستفيد بإمكانه إصدار “مشهد الضمان” وتوجيهه للجهة المعنية.

وأشارت الوزارة إلى أن مشهد الضمان يحتوي على بيانات المستفيد وتابعيه، ويُمكن استخدامه للاستفادة من المنح والمزايا المقدمة من الجهات الأخرى، مثل: الجامعات والكليات والجهات الحكومية.