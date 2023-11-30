شكرا لمتابعة خبر عن ويل سميث يزور منطقة البلد في جدة التاريخية وينسجم بالتراث .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام الفنان العالمي الأمريكي ويل سميث بزيارة منطقة البلد في جدة التاريخية، وتجول في البيوت الأثرية التي يُشاد بتصاميمها المميزة.

وظهر سميث في مقطع فيديو وهو منبهر بالتراث التاريخي ويقوم بتصويره، بينما يقدم له الضيافة ويحتسي القهوة العربية .

وانسجم سميث في المقطع بالتراث المحيط فقد أحاط حارات جدة قديمًا سور بثمانية أبواب، كانت تغلق قبيل الليل لحمايتهم وتأمين أسواقهم، ولكل جهة تقريبًا باب، أشهرها من الشرق: ” باب جديد”.

يُذكر أن منطقة جدة التاريخية ضمت أعرق الأسواق الشعبية عبر الأزمنة، وتمثل وجهة مفضلة لمحبي التراث والقطع التذكارية، وللباحثين عن أصحاب الحِرف والصنعة والعروض التي لا يمكن تفويتها.