شكرا لمتابعة خبر عن توصيات الإرشاد الزراعي بشأن تربية الأغنام في الشتاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدمت إدارة الإرشاد الزراعي بوكالة الزراعة العديد من التوصيات بشأن تربية الأغنام في فصل الشتاء.

وأكدت الإدارة، عبر حسابها بموقع إكس، على ضرورة إخراج الأغنام خارج الحظائر خلال فصل الشتاء، حيث إن إخراج الأغنام لبعض الوقت يحمي الحيوانات من الإصابة بالأمراض وبخاصة الأمراض التنفسية.

كما أوصت الإدارة باستخدام معالف مقاومة للعوامل الجوية الخارجية، وتطبيق إجراءات الأمن الحيوي داخل المزرعة للحد من انتشار الأمراض بين الحيوانات.