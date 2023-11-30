شكرا لمتابعة خبر عن قبول أول دفعة للطالبات في هندسة الطيران والهندسة النووية بجامعة الملك عبد العزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت رئيسة جامعة الملك عبدالعزيز المكلفة الأستاذة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، أمس الأربعاء قبول أول دفعة للطالبات في قسم هندسة الطيران والفضاء وقسم الهندسة النووية بالجامعة بدءاً من العام الدراسي الجامعي القادم.

وتخللت البرنامج جولة للمعرض المصاحب وزيارة للتعرف على معامل الجامعة وقدراتها المتعلقة بمجال الفضاء بكليتي الهندسة والعلوم، ومنها القبة الفضائية ومعمل الديناميكا الهوائية ومعمل النفق الهوائي للسرعات فوق الصوتية، ومعمل لف شعيرات المواد المركبة ومعمل فرن إنضاج المواد المركبة، ومعمل التحكم الآلي التعاوني ومعمل الطابعة ثلاثية الأبعاد للمعادن.

وعُقد لقاء عام مع منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة، أداره رئيس قسم هندسة الطيران والفضاء الدكتور خالد بن أحمد الجهني.

وأعلنت رئيسة الجامعة المكلفة خلال اللقاء قبول أول دفعة للطالبات في قسم هندسة الطيران والفضاء وقسم الهندسة النووية بالجامعة بدءاً من العام الدراسي الجامعي القادم.