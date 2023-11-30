شكرا لمتابعة خبر عن تكريم أخصائي مختبر لانتهاء خدمته بعد 45 عاما قضاها في خدمه المرضى بجازان.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كرم أهالي محافظة أبوعريش بمنطقة جازان، أخصائي مختبر من الجنسية الهندية لانتهاء خدمته بعد 45 عاما قضاها في خدمه المرضى والمراجعين في المستشفى العام.

وأكد الأخصائي أنه يطمح للتدريس وحينما يعود إلى الهند سيعمل على خدمة اللغة العربية وهذا هو هدفه.

وعلق على تكريم الأهالي له، قائلًا أنهم “أهل وفاء وأنا أعتز بخدمتكم أهل المملكة العربية السعودية وخاصةً أهل منطقة جازان ومحافظة أبوعريش”.