شكرا لمتابعة خبر عن افتتاح الجسر العلوي لتقاطع طريق الأمير نايف مع طريق السلام بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت أمانة المدينة المنورة أمس، افتتاح الحركة المرورية في الجسر العلوي لتقاطع “طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز” مع “طريق السلام”، وذلك ضمن خطة تحسين الحركة المرورية في إحدى أهم التقاطعات الحيوية بالمدينة المنورة.

ويسهم افتتاح الطريق في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وربط الأحياء الواقعة في الجهتين الشمالية والجنوبية للمدينة المنورة بطريق مباشر يحوي 3 مسارات في كل اتجاه، إضافة إلى خدمة طلبة ومنتسبي جامعة طيبة، والجامعة الإسلامية التي تقع منشآتها على واجهة المشروع، مما يسهم في استيعاب كثافة المركبات خلال أوقات الذروة.

وفي سياق متصل ، تجري أعمال تهيئة الجزء المتبقي من المشروع أسفل الجسر، لاستكمال فتح طريق السلام لخدمة الأحياء الواقعة غرب المدينة المنورة، وربطها بالطريق الدائري الثاني والمنطقة المركزية عبر طريق السلام عند افتتاحه كلياً، وصولاً إلى وسط المدينة المنورة.

ويمثّل المشروع، جانباً من جهود أمانة المدينة المنورة لتهيئة الطرق المحورية الداخلية، حيث أجرت خلال شهر أكتوبر الماضي 886 اختباراً للتحقق من جودة الطرق، تضمنت رفع 214 عينة من المواد المستخدمة في أعمال التنفيذ، شملت 65 عينة من الإسفلت، و 100 عينة من الخرسانة، و 49 عينة من التربة، وعمل 886 اختباراً لقياس جودة مشاريع الطرق في مختلف الأحياء.