ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس جمهورية كوريا

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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا، هنأه خلاله بمناسبة فوز المملكة بتنظيم واستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وأعرب سمو ولي العهد عن شكره له على مشاعره الطيبة.

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