انت الان تتابع خلال فترة "الميركاتو الشتوي".. الأهلي يدخل في مفاوضات مع الجزائري "عطال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 نوفمبر 2023, 2:01 مساءً

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الجزائري يوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي، من مغادرة الفريق، والانتقال إلى اللعب بالدوري السعودي بالفترة المقبلة. وبحسب ما أفاد به الصحفي ومراسل قنوات "beIN Sport" "حفيظ دراجي" فإن مسؤولي الأهلي السعودي دخلوا فى مفاوضات للتعاقد مع عطال خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة . وأشار الصحفي عبر مقطع فيديو على "اليوتيوب"، أن النادي الأهلي ينافس نادي الريان القطري وأندية من ألمانيا وإسبانيا، للحصول على خدمات اللاعب الجزائري، مؤكدًا على أن النادي الأهلي الذي يلعب فيه رياض محرز هو الأقرب لضمه. يلعب يوسف عطال البالغ من العمر 27 عامًا، لنادي نيس منذ يوليو 2018، كما يلعب في صفوف المنتخب الجزائري منذ 2017، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 7 ملايين يورو. ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 27 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر.

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