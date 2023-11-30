انت الان تتابع "العنقري" يُدشّن هويةَ الاحتفاء بمرور "100" عام على إنشاء ديوان المحاسبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دشّن رئيسُ الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، اليوم، هويةَ احتفاء الديوان العام للمحاسبة بمناسبة مرور مئة عام على إنشائه، تحت شعار "مئة عام في حفظ المال العام"، وذلك في المقرّ الرئيس للديوان في مدينة الرياض، بحضور مسؤولي الديوان ومنسوبيه.

وألقى "العنقري" كلمةً في حفل التدشين نوّه خلالها إلى ما حظي ويحظى به الديوان العام للمحاسبة من دعم ورعاية وتمكين من القيادة الكريمة.

وأشار إلى أن احتفاء الديوان العام للمحاسبة بمرور مئة عام على إنشائه، يأتي ليُجسّد قوة ومتانة أساس الدولة واكتمال أركانها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وأكّد أن مسيرة الديوان في مئة عام كانت غنيّة بالعطاء، وستظلّ خالدة على مدار العقود القادمة؛ لتنطلق من جديد في قرنها الثاني بعزم كبير على إكمال مسيرة العطاء والإنجاز للوصول إلى آفاق أكثر رحابة.