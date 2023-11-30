انت الان تتابع بالدموع والدعاء.. الجموع تُشيِّع طالبات الجبيل إلى مثواهن الأخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 نوفمبر 2023, 2:16 مساءً

شيعت جموع غفيرة، بالدموع والدعاء، عصر اليوم الخميس، جثامين الطالبات الأربعة ضحايا حادث الجبيل المؤلم، الذي وقع مساء أمس الأربعاء؛ وذلك إلى مثواهنّ الأخير بمقبرة الجبيل. وكانت شركة حديد قد بادرت بتقديم العزاء لموظفيها من آباء الطالبات ضحايا الحادث، وخصصت أحد المخيمات الكبيرة التابعة لها لاستقبال العزاء في ذات الموقع، اعتبارًا من عصر اليوم الخميس ولمدة 3 أيام. ونعت إدارة المدرسة طالباتها عبر حسابها في منصة "X"؛ حيث عبّرت زميلات الطالبات عن عميق حزنهن لفراق زميلاتهن، داعيات الله أن يتغمدهن بواسع رحمته. يذكر أن سائقي المركبة التي كانت تقلّ الطالبات وحافلة النقل المدرسي، الطرف الآخر من الحادث، لا يزالون يتلقّون العلاج في أحد مستشفيات الجبيل.

كانت هذه تفاصيل خبر بالدموع والدعاء.. الجموع تُشيِّع طالبات الجبيل إلى مثواهن الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.