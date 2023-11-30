انت الان تتابع السبت المقبل لمسافة 100 كم.. "العلا" تستضيف سباق كأس الشباب والناشئين للقدرة والتحمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 نوفمبر 2023, 2:25 مساءً

تستضيف محافظةُ العلا سباقَ كأس الشباب والناشئين للقدرة والتحمل، بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وإشراف الاتحاد السعودي للفروسية، السبت المقبل، لمسافة 100 كم. ويقام إلى جانب السباق الرئيسي عدد من السباقات التأهيلية المصاحبة، سباق تأهيلي "نجمتين" لمسافة 120 كم، وسباق تأهيلي "نجمة" لمسافة 100 كم، وسباق تأهيلي "نجمتين" مخصص لفئة الشباب والناشئين لمسافة 120 كم، وبلغ عدد المشاركين بالسباقات "200" فارس وفارسة. وحدّدت اللجنة المنظمة، يوم غد الجمعة، موعدًا للفحص البيطري على الجياد المشاركة، فيما ستكون انطلاقة السباق الساعة 6:30 صباحًا من يوم السبت. يذكر أنه رصد للسباق جوائز مالية تقدّر بمليون ريال سعودي، ويأتي كأس الناشئين كثالث الكؤوس للقدرة والتحمل هذا الموسم التي تستضيفها محافظة العلا قبل استضافتها للسباق الأغلى في العالم على كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقرر إقامته شهر فبراير المقبل 2024م.

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