شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كوريا يهنئ ولي العهد بمناسبة فوز المملكة بتنظيم "إكسبو 2030" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا.

وهنأ رئيس كوريا سمو ولي العهد بمناسبة فوز المملكة بتنظيم واستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

فيما أعرب سمو ولي العهد عن شكره لفخامته على مشاعره الطيبة.

فوز السعودية بتنظيم واستضافة معرض إكسبو 2030

وبهذا الفوز سجلت المملكة إنجازاً عالمياً جديداً؛ تحت شعار "حقبة التغيير، معاً من أجل غدٍ مستنير"، في مواكبة لتحقيق تطلعات رؤية المملكة، وكتابة الفصل القادم من قصة نجاحها الملهمة.

وستسهم الاستضافة في تعزيز النمو المتسارع للقطاع السياحي بالمملكة؛ بصفتها الوجهة الأسرع نمواً بالعالم.

هذا إضافة إلى تحقيق مستهدفاتها في تنويع مصادر الدخل لتصبح السياحة ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بجانب إيجاد المزيد من فرص العمل والاستثمار.