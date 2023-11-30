شكرا لقرائتكم خبر عن صور| جموع غفيرة تشيع جثامين الطالبات ضحايا حادث الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شيعت جموع غفيرة من المواطنين والمقيمين، عقب صلاة عصر اليوم الخميس، ضحايا حادث حافلة الجبيل الصناعية، الذي وقع أمس في حي المطرفية بالجبيل الصناعية، وراح ضحيته أربع طالبات يدرسن في المرحلة الثانوية.

وقع الحادث بين حافلة نقل مدرسي تقل مجموعة من الطالبات، وسيارة سيدان صغيرة يقودها شقيق إحدى الطالبات المتوفيات، والذي أصيب إصابات بالغة ولا يزال في العناية المركزة.

وأُديت الصلاة على جثامين الطالبات الأربع بمسجد الورثان بالجبيل البلد، ثم دُفنوا بمقبرة الجبيل بحضور جموع غفيرة من المواطنين والمقيمين، وأعربت أسر الضحايا عن حزنها الشديد على فراق أبنائهما، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

سيقام العزاء اعتبارًا من اليوم الخميس، في المخيم البحري بالجبيل الصناعية من الساعة الرابعة عصراً لمدة ثلاثة أيام.

تفاصيل الحادث

ووقع الحادث مساء أمس الأربعاء، عندما كانت الحافلة تقل مجموعة من الطالبات في طريقها إلى منازلهن بعد انتهاء اليوم الدراسي، وأسفر الحادث عن مصرع أربع طالبات على الفور، وإصابة شقيق إحداهن إصابات بالغة.

وطالب عدد من المواطنين والمقيمين بضرورة التحقيق في ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره، وعبروا عن حزنهم الشديد على فراق الضحايا، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.