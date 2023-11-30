شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن: خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية للدورة 73 لشهر ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن برنامج حساب المواطن نتائج الأهلية للدفعة 73 التي سيتم إيداعها في شهر ديسمبر 2023.

كما أعلن الحساب الرسمي بمنصة اكس موعد صرف دعم حساب المواطن للشهر المقبل.

موعد صرف الدعم

وأوضح حساب المواطن أنه في حال انطبقت على المستفيد شروط الأهلية لدورة شهر ديسمبر المقبل، وفي حال كان مستحقا سيشمله الدعم بتاريخ "10 ديسمبر" ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية من هنا .

كما أوضح في حال كانت حالة الأهلية"غير مؤهل"يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك(دراسة الأهلية،أسباب عدم أهلية العائل-تقديم اعتراض وارفاق المستندات إن وجدت). وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

وأشار إلى أن مبالغ الدعم لم تصدر لدفعة شهر "ديسمبر" حتى الآن، وفي حال صدرت لك نتيجة الأهلية "مؤهل" بتاريخ 28/11/2023، وكنت مستحق سيشملك الدعم بتاريخ "10 ديسمبر"ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية

ويمكن الاستعلام عن نزول حساب المواطن 73 لشهر ديسمبر 2023، من خلال الخطوات الآتية: