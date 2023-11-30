شكرا لقرائتكم خبر عن إكسبو 2030.. إنجاز عالمي يعزز نمو القطاع السياحي بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يمثل فوز المملكة باستضافة وتنظيم معرض إكسبو 2030؛ أهمية كبرى على كافة المستويات، إذ سجلت المملكة إنجازًا عالميًا جديدًا، بهذا الفوز.

وسيعمل هذا على تعزيز النمو المتسارع للقطاع السياحي بالمملكة؛ بصفتها الوجهة الأسرع نمواً بالعالم.

فوز السعودية باستضافة وتنظيم معرض إكسبو 2030

هذا إضافة إلى تحقيق مستهدفاتها في تنويع مصادر الدخل، لتصبح السياحة ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

يضاف إلى ذلك إيجاد المزيد من فرص العمل والاستثمار، كما ستسهم إكسبو 2030 في تعزيز جهود الهيئة السعودية للسياحة في جذب ملايين السياح للتعرف على الوجهات السياحية الفريدة والتنوع الطبيعي والمناخي والثقافي.

وكذلك الاستمتاع بالتجارب السياحية الملهمة؛ إضافة للحفاوة وكرم الضيافة المشهود للمجتمع السعودي الأصيل، كما أن الاستضافة ستفتح آفاقًا جديدة وفرصًا استثمارية غير مسبوقة للقطاع السياحي الخاص.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد شاركت ضمن الوفد السعودي المشارك في "واحة الإعلام" التي أقيمت في ساحة بافيلون فاندوم بالعاصمة باريس.

وتعد المبادرة الجديدة التي أطلقتها وزارة الإعلام سعيًا لتطوير مفهوم التغطيات الإعلامية، ومواكبتها للأحداث الوطنية والمناسبات الكبرى محليًا ودوليًا، وتوظيف التقنية الحديثة في استعراض المشروعات والمبادرات الوطنية الكبرى.

الوصول إلى معرض إكسبو 2030

واستهدفت الواحة في نسختها الدولية الثانية دعم ملف المملكة لاستضافة إكسبو 2030، عبر إبراز التحوّلات الحضارية والتنموية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات الحيوية والمتنوعة، واستعراض أهم المشروعات الكبرى التي تعمل المملكة على تنفيذها وفق رؤية المملكة 2030.

وتمتلك المملكة أكثر من 400 ألف غرفة فندقية، وستصل إلى 854 ألف غرفة جديدة بحلول العام 2030، كما أن الإطلاق الأخير لمطار الملك سلمان الدولي في الرياض، وطاقته الاستيعابية الطموحة التي تصل إلى 120 مليون مسافر خلال السبع سنوات المقبلة.

وسيسهم هذا في تسهيل الوصول إلى معرض إكسبو ومدينة الرياض وبقية مدن المملكة؛ من جميع أنحاء العالم ويضمن تجربة سفر سلسة وممتعة وآمنة، ويعزز من مكانة العاصمة لتكون مركزاً عالمياً للسفر والتجارة".

معرض إكسبو 2030

وجاء هذا الإعلان في وقت أصبحت زيارة المملكة أكثر سهولة وسلاسة ومتعة وأمانًا من أي وقت مضى، عبر تسهيلات غير مسبوقة في إصدار التأشيرات الإلكترونية؛ المتاحة اليوم لمواطني أكثر من 59 دولة حول العالم.

وسيمتد معرض إكسبو 2030 على مساحة 6 ملايين متر مربع، ويضم 246 مشاركاً، كما أنه من المتوقع أن يستقبل الموقع الرسمي لمعرض إكسبو 2030 ما يقارب من 40 مليون زيارة.

بجانب تحقيق أكثر من مليار زيارة رقمية لجناح ميتافيرس التاريخي، إضافة لمشاركة المملكة المرتقبة في معرض إكسبو 2025 المقرر عقده في مدينة أوساكا اليابانية.