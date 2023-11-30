إسرائيل تستهدف محيط موقع قوة حفظ السلام في جنوب لبنان

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محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم "الخميس"، أن إسرائيل شنّت قصفًا مدفعيًّا استهدف محيط موقع قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المؤقّتة في لبنان "اليونيفيل" في جنوب البلاد.

وبيّنت أن القصف استهدف محيط موقع "اليونيفيل" في أطراف بلدتي مروحين ورامية الحدوديتين في جنوب لبنان، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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