تراند اليوم : شاهد.. شخص يكشف عن طريقة مجربة وناجحة لسحب سم الأفاعي والعقارب في أقل من دقيقة

صحيفة الخليج 365: كشف شخص عن طريقة مجربة وناجحة لسحب سم الأفاعي والعقارب في أقل من دقيقة.

وقال خلال مقطع فيديو : " هناك الكثير يطلعون البر ويسوون كاشتات، ومعرضين للدغ".وأكمل: "إذا لدغك شيء ووجدت ناب واحد فهذا عقرب، إما إذا وجدت نابين مكان اللدغة فهذه أفعى".

وأوضح طريقة سحب سم الأفاعي والعقارب قائلا: " يتم تفريغ غاز من ولاعة داخل كوب أو فنجان حتى يمتلئ ثم نضعه على مكان اللدغة".

ولفت إلى أن هذه الطريقة تساعد على استخراج السم والدم الفاسد في أقل من دقيقة وهي ناجحة ومجربة، وتساعد أي شخص على إنقاذ نفسه بسهولة.