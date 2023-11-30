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شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية تعزز من الدور التنموي ضمن فعاليات مبادرة "الشرقية تُبدع" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تأكيدًا على دورها في دعم الحراك التنموي، شاركت أمانة المنطقة الشرقية في مبادرة الشرقية تبدع 2023 التي يقيمها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، ضمن خطتها الاستراتيجية "نحو مدن خالية من التشوه البصري"، إذ قامت بلدية وسط الدمام ممثلة بإدارة تحسين المشهد الحضري بتنفيذ مبادرة تحسين واجهات المباني باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى تحسين واجهات المباني باعتبارها تعكس الهوية والنمط العمراني للمنطقة ، كما تتضمن المبادرة تقديم عدة نماذج مقترحة للمستثمرين؛ لتسهيل عملية معالجة واجهة المبنى.
كما تشارك أمانة المنطقة الشرقية بعدد من التصاميم يتم إعدادها وطباعتها ونشرها من خلال اللوحات الإعلانية الموزعة في الشوارع تحديدا حاضرة الدمام؛ للتعريف بمبادرة الشرقية تبدع وفعالياتها، وكذلك فعاليات البلديات التابعة المرتبطة لأمانة المنطقة التي بادرت في تقديم أنشطة متعددة بدأت من 1 – 25 نوفمبر 2023 .
الشرقية تبدع
ضمن جملة الخدمات التي سعت الأمانة لتقديمها بشأن تفعيل مبادرة الشرقية تبدع لهذا العام، العمل على إصدار نشرة إلكترونية صادرة عنها، استهدفت جمهور المستفيدين وتتضمن أخبار مشاركة أمانة المنطقة الشرقية وبلدياتها التابعة والمرتبطة في مبادرة الشرقية تبدع، إذ تحتوي النشرة على مجموعة من الأخبار وصور الفعاليات لتوضح نوعية المشاركة ومواقع الفعاليات وأماكن الإعلانات وأبرز الجهات المشاركة، ومما بدى لافتًا أن أمانة المنطقة قدّمت العديد من التسهيلات الخدمية لتفعيل أنشطة المبادرة في العديد من المواقع التي توزعت على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
وقالت أمانة المنطقة الشرقية بأن مشاركتها في مبادرة الشرقية تبدع 2023 تأتي استكمالًا للنجاح الذي صاحب المبادرة في أعوامها السابقة، والتي توّجت برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية، سعيًا لتكون أكبر مبادرة شراكة مجتمعيّة، تساهم فيها مختلف قطاعات ومحافظات المنطقة الشرقية لتفعيل الجانب الإبداعي لدى أفراد المجتمع، والتي صُممت لمنح المنطقة الشرقية فرصًا متعددة لاستكشاف أفكار جديدة وطرق مبتكرة في التفكير، عبر منصة إبداعية تربط المبدعين وتمكنهم من مشاركة أفكارهم مع المجتمع، في سعي لتكون المنطقة الشرقية عاصمة الإبداع بالمملكة العربية السعودية، ووجهة للسياحة الإبداعية، ومثالاً حيًا للمدن الإبداعية المؤهلة اقتصاديًا، استنادًا على ما تملكه المنطقة من مقومات حضارية وثقافية وإرث غني بالإبداع وحاضر ثري بالمواهب والإنجازات، واستشرافًا لمستقبل تقود فيه المنطقة الاقتصاد الإبداعي في المملكة.