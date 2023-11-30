شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة ‬الشرقية ‬تعزز ‬من ‬الدور ‬التنموي ‬ضمن ‬فعاليات ‬‬مبادرة "‬الشرقية ‬تُبدع"‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‬تأكيدًا على ‬دورها ‬في ‬دعم ‬الحراك ‬التنموي، ‬شاركت ‬أمانة ‬المنطقة ‬الشرقية ‬في ‬مبادرة ‬الشرقية ‬تبدع ‬2023 ‬التي ‬يقيمها ‬مركز ‬الملك ‬عبد ‬العزيز ‬الثقافي ‬العالمي (‬إثراء) ‬ برعاية ‬كريمة ‬من ‬صاحب ‬السمو ‬الملكي ‬أمير ‬المنطقة ‬الشرقية ‬الأمير ‬سعود ‬بن ‬نايف ‬بن ‬عبد ‬العزيز ‬آل ‬سعود، ‬‬ضمن ‬خطتها ‬الاستراتيجية "‬نحو ‬مدن ‬خالية ‬من ‬التشوه ‬البصري"‬، إذ ‬قامت ‬بلدية ‬وسط ‬الدمام ‬ممثلة ‬بإدارة ‬تحسين ‬المشهد ‬الحضري ‬بتنفيذ ‬مبادرة ‬تحسين ‬واجهات ‬المباني ‬باستخدام ‬تطبيقات ‬الذكاء ‬الاصطناعي، ‬التي ‬تهدف ‬إلى ‬تحسين ‬واجهات ‬المباني ‬باعتبارها ‬تعكس ‬الهوية ‬والنمط ‬العمراني ‬للمنطقة ‬، ‬كما ‬تتضمن ‬المبادرة ‬تقديم ‬عدة ‬نماذج ‬مقترحة ‬للمستثمرين؛ ‬لتسهيل ‬عملية ‬معالجة ‬واجهة ‬المبنى.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

كما ‬تشارك ‬أمانة ‬المنطقة ‬الشرقية ‬بعدد ‬من ‬التصاميم ‬يتم ‬إعدادها ‬وطباعتها ‬ونشرها ‬من ‬خلال ‬اللوحات ‬الإعلانية ‬الموزعة ‬في ‬الشوارع ‬تحديدا ‬حاضرة ‬الدمام؛ ‬للتعريف ‬بمبادرة ‬الشرقية ‬تبدع ‬وفعالياتها، ‬وكذلك ‬فعاليات ‬البلديات ‬التابعة ‬المرتبطة ‬لأمانة ‬المنطقة ‬التي ‬بادرت ‬في ‬تقديم ‬أنشطة ‬متعددة ‬بدأت ‬من 1 – 25 نوفمبر 2023 .

الشرقية تبدع

ضمن ‬جملة ‬الخدمات ‬التي ‬سعت ‬الأمانة ‬لتقديمها ‬بشأن ‬تفعيل ‬مبادرة ‬الشرقية ‬تبدع ‬لهذا ‬العام، ‬العمل ‬على ‬إصدار ‬نشرة ‬إلكترونية ‬صادرة ‬عنها، ‬استهدفت ‬جمهور ‬المستفيدين ‬وتتضمن ‬أخبار ‬مشاركة ‬أمانة ‬المنطقة ‬الشرقية ‬وبلدياتها ‬التابعة ‬والمرتبطة ‬في ‬مبادرة ‬الشرقية ‬تبدع، ‬إذ ‬تحتوي ‬النشرة ‬على ‬مجموعة ‬من ‬الأخبار ‬وصور ‬الفعاليات ‬لتوضح ‬نوعية ‬المشاركة ‬ومواقع ‬الفعاليات ‬وأماكن ‬الإعلانات ‬وأبرز ‬الجهات ‬المشاركة، ‬ومما ‬بدى ‬لافتًا ‬أن ‬أمانة ‬المنطقة ‬قدّمت ‬العديد ‬من ‬التسهيلات ‬الخدمية ‬لتفعيل ‬أنشطة ‬المبادرة ‬في ‬العديد ‬من ‬المواقع ‬التي ‬توزعت ‬على ‬مدن ‬ومحافظات ‬المنطقة ‬الشرقية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وقالت ‬أمانة ‬المنطقة ‬الشرقية ‬بأن ‬مشاركتها ‬في ‬مبادرة ‬الشرقية ‬تبدع ‬2023 ‬تأتي ‬استكمالًا ‬للنجاح ‬الذي ‬صاحب ‬المبادرة ‬في ‬أعوامها ‬السابقة، ‬والتي ‬توّجت ‬برعاية ‬سمو ‬أمير ‬المنطقة ‬الشرقية، ‬‬سعيًا ‬لتكون ‬أكبر ‬مبادرة ‬شراكة ‬مجتمعيّة، ‬تساهم ‬فيها ‬مختلف ‬قطاعات ‬ومحافظات ‬المنطقة ‬الشرقية ‬لتفعيل ‬الجانب ‬الإبداعي ‬لدى ‬أفراد ‬المجتمع، ‬والتي ‬صُممت ‬لمنح ‬المنطقة ‬الشرقية ‬فرصًا ‬متعددة ‬لاستكشاف ‬أفكار ‬جديدة ‬وطرق ‬مبتكرة ‬في ‬التفكير، ‬عبر ‬منصة ‬إبداعية ‬تربط ‬المبدعين ‬وتمكنهم ‬من ‬مشاركة ‬أفكارهم ‬مع ‬المجتمع، ‬في ‬سعي ‬لتكون ‬المنطقة ‬الشرقية ‬عاصمة ‬الإبداع ‬بالمملكة ‬العربية ‬السعودية، ‬ووجهة ‬للسياحة ‬الإبداعية، ‬ومثالاً ‬حيًا ‬للمدن ‬الإبداعية ‬المؤهلة ‬اقتصاديًا، ‬استنادًا ‬على ‬ما ‬تملكه ‬المنطقة ‬من ‬مقومات ‬حضارية ‬وثقافية ‬وإرث ‬غني ‬بالإبداع ‬وحاضر ‬ثري ‬بالمواهب ‬والإنجازات، ‬واستشرافًا ‬لمستقبل ‬تقود ‬فيه ‬المنطقة ‬الاقتصاد ‬الإبداعي ‬في ‬المملكة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬