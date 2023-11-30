السعودية | “وقاء” يقيم ورشة عمل بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لتطوير قطاع الإنتاج الحيواني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظّم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”, ورشة عمل عن التحديات التي تواجه قطاعات الإنتاج الحيواني المتعلقة بالمستحضرات البيطرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وناقشت ورشة العمل, دور المركز في تعزيز الصحة الحيوانية في المملكة، ودور الهيئة العامة للغذاء والدواء في مجال المستحضرات البيطرية، وأبرز التحديات التي تواجه قطاع الدواجن والألبان وكذلك قطاع الخيل بالمملكة.

ويأتي تنظيم الورشة اعتبارًا من كون المستحضرات البيطرية ركيزة أساسية لوقاية الحيوانات من الأمراض, وكذلك علاجها والسيطرة على الأمراض والأوبئة، التي تتضمن اللقاحات أو الأمصال أو الأدوية أو الفيروسات أو الميكروبات الحية أو المضعفة أو المقتولة التي تستعمل في علاج ووقاية الحيوانات، وتعد أساس أعمال المركز.

الجدير بالذكر أن مركز “وقاء” يهدف إلى تنفيذ ما يحقق سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة المعتمدة لمكافحة الآفات والأمراض الحيوانية، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال، وبحث التحديات وإيجاد الفرص لتعزيز الصحة الحيوانية بالمملكة.