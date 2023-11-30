السعودية | منظمة الصحة العالمية: 249 مليون حالة ملاريا في العالم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشف تقرير لمنظمة الصحة العالمية، أنه على الرغم من توسيع نطاق الوصول إلى الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية للوقاية من الملاريا، فإن المزيد من الناس يصابون بالمرض.

ووفقًا للتقرير الذي صدر اليوم ففي عام 2022 هناك 249 مليون حالة ملاريا على مستوى العالم، وهو ما يتجاوز مستوى ما قبل الوباء البالغ 233 مليون حالة في عام 2019، وقد واجهت الاستجابة العالمية للملاريا عددًا متزايدًا من التحديات، مثل مقاومة الأدوية والمبيدات الحشرية، والأزمات الإنسانية، ونقص الموارد، وتغير المناخ، والتأخر في برامج مكافحة الملاريا والاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد 19.

وسلط التقرير الضوء على العلاقة بين تغير المناخ والملاريا، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وهطول الأمطار يمكن أن تؤثر على سلوك وبقاء بعوضة الأنوفيلة الحاملة للملاريا، كما يمكن للظواهر الجوية، مثل موجات الحر والفيضانات، أن تؤثر بشكل مباشر على انتقال المرض، وقد أدت الفيضانات في باكستان في عام 2022 إلى زيادة حالات الملاريا في البلاد بمقدار خمسة أضعاف.

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم إن تغير المناخ يشكل خطرًا كبيرًا على التقدم في مكافحة الملاريا، مشيرًا إلى أن الاستجابة المستمرة والمرنة للملاريا مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى جانب اتخاذ إجراءات عاجلة لإبطاء وتيرة ظاهرة الاحتباس الحراري والحد من آثارها.

وعلى الصعيد العالمي، كانت هناك خمس حالات إصابة إضافية بالملاريا في عام 2022 بالعام الذي سبقه، وتحملت خمسة بلدان العبء الأكبر من هذه الزيادة أكبرها باكستان التي سجلت 2,6 مليون حالة إصابة مقارنة بنصف مليون حالة في 2021، كما سجلت زيادات كبيرة في الإصابات في إثيوبيا ونيجيريا وبابوا غينيا الجديدة وأوغندا.