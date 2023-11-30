شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق مالذي يحدث داخل جسمك اذ تناولت حبة فص من الثوم على معدة فارغة فور الاستيقاظ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعد الثوم أكثر المكونات استخداما في المطبخ كونه يمنح الطعام مذاقًا مميزًا ويحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات. لكن هل فكرت يوما في تناول فص ثوم على معدة فارغة أو فور الاستيقاظ من النوم.

إليك فوائد تناول الثوم على معدة فارغة، وذلك بحسب ما نقلت مصراوي عن موقع "food.ndtv".

- مفيد للغاية، حيث يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع ومستوى الكوليسترول في الدم.

- تناول الثوم النيء أول شيء في الصباح يساعد على تحفيز الهضم والشهية، بالإضافة إلى أنه فعّال أيضًا في علاج مشاكل البطن مثل الإسهال.

- يحتوي على الكثير من المضادات الحيوية ومركبات الكبريت المضادة للفطريات، بما في ذلك الأليسين والألين والأجون، وتساعد مكونات هذه المضادات الحيوية في علاج البرد والسعال.

- يساعد في التقليل من الإحساس بآلام المفاصل، إذ إنه غني بالمواد المضادة للأكسدة، وخصائص مضادة للالتهابات.

- الثوم يساعد على تقليل ارتفاع ضغط الدم، وتوسيع الأوعية الدموية، ما يجعل تدفق الدم أكثر سهولة.

- يساعد مركب "السلفهيدريل" الموجود في الثوم على التخلص من السموم من الجسم.

- يحتوي على مكونات تساعد على حرق الدهون السيئة والمفرطة في الجسم، ما يؤدي إلى فقدان الوزن.

- غني بمركب يعرف باسم "الأليسين"، والذي يؤدي إلى التحكم في مستويات السكر في الدم وخفضها.

- يعد مكونا رائعا للصحة البدنية والعقلية، لذا عند تناوله نيئا وعلى معدة فارغة، يساعد على تحسين المزاج ومكافحة الاكتئاب.

- يساعد على الوقاية من السرطان؛ لاحتوائه على مركبات الكبريت التي تبطئ من نمو الخلايا السرطانية.

- يحسن صحة الرئة، إذ أنه يساعد على تطهير الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى تناول الثوم بانتظام يمكن أن يحارب الأمراض الرئوية الخطيرة مثل: الربو والتهاب الشعب الهوائية والسعال الديكي والسل، كما أنه يساعد أيضا على تخفيف احتقان الرئة ويحسن مستويات الأكسجين في الجسم.