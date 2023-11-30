شكرا لمتابعة خبر عن اتحاد الغرف الخليجية يدين الإساءة لرجال أعمال خليجيين عبر قناة مصرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استنكر اتحاد الغرف الخليجية، الخميس، الإساءة لرجال أعمال خليجيين من خلال قناة مصرية.

وأصدر الاتحاد بيانا قال فيه: “في اعقاب ما بثته قناة إعلامية مصرية لرجل اعمال مصري من معلومات غير حقيقية وتصريحات مسيئة لرجال أعمال خليجيين حيث يجهلون عمق العلاقات الأخوية بين رجال الأعمال الخليجيين والمصريين، ندين ونستنكر نحن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كممثل للقطاع الخاص الخليجي مثل هذه الأساليب المسيئة من قبل القناة الإعلامية ومتحدثيها”.

وأضاف البيان: “الذين تعمدوا تشويه سمعة رجال أعمال خليجيين ، الا انهم لن يستطيعوا المساس بقوة العلاقات الأخوية بين الجانبين مهما تعددت محاولاتهم واساليبهم الملتوية”.

وتابع: “ومن هذا المنطلق يدعو اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الجهات الرسمية في جمهورية مصر العربية الشقيقة التحرك العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ضد القناة ومتحدثيها وايقاع العقوبات اللازمة بحقهم”.

واستكمل: “اتحاد الغرف الخليجية على ثقة تامة بقدرة الجهات الرسمية في جمهورية مصر العربية الشقيقة على محاسبة كل من تسول له نفسه الإساءة للعلاقات الأخوية المميزة لرجال الأعمال في الجانبين”.