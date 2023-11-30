شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" يكافح الأمراض ومسبباتها في 3 بلدان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب بالمناظير للبالغين في مدينة نواكشوط بجمهورية موريتانيا، والمنفذ خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2023م، بمشاركة 16 متطوعا من مختلف التخصصات الطبية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بإجراء 3 عمليات جراحية نوعية باستخدام أحدث أجهزة المناظير والروبوت لجراحة القلب.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بجراحة القلب التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين في مختلف أنحاء العالم.

مكافحة الملاريا باليمن

كما دشن المركز أمس، حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل للملاريا في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وتهدف الحملة إلى مكافحة مسببات ونواقل الأمراض والأوبئة الموسمية التي تنشط عادة في فصول معينة، وتتسبب في انتشار وتفشي الأمراض في أوساط سكان المناطق المحلية والقرى النائية.

بالإضافة إلى تنفيذ حملة للتوعية والتثقيف الصحي للتعريف بمخاطر الحشرات الناقلة للأمراض وضرورة التخلص من مصادرها في المنازل والأماكن العامة ومخيمات النازحين.

وتستمر الحملة لمدة شهر مستهدفة أكثر من 15 ألف منزل في مديرية الخوخة وضواحيها.

مكافحة العمى في توغو

اختتم المركز أمس، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة لومي عاصمة جمهورية توغو، وذلك خلال المدة من 19 وحتى 25 نوفمبر 2023م.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 5.619 فردا، وصرف 1.884 نظارة طبية، وإجراء 431 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، إلى جانب توزيع 3.188 دواء.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول والشعوب ذات الاحتياج فيمختلف أنحاء العالم.