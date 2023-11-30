شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع للرأي عن فوز المملكة بتنظيم إكسبو 2030.. تعرف على النتائج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم المركز الوطني لاستطلاعات الرأي (رأي) التابع لمركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، استطلاعاً عن آراء المواطنين حيال فوز المملكة بتنظيم معرض إكسبو 2030.

شارك في الاستطلاع 916 مواطناً ومواطنة، مثّل الذكور 63% منهم، فيما كانت نسبة الإناث 37%.

واختارت نسبة 38% من المشاركين جملة "تعزيز التواصل الحضاري للشعب السعودي مع دول العالم وثقافاته" كأبرز معنى لهذا الحدث الضخم.

وبنسبة مماثلة وقع الاختيار على الجملة التي تقول: "الثقة بقدرات السعوديين على تنظيم وإدارة فعاليات دولية" كمعنى بارز لهذا الحدث. فيما فضل 24% من العينة الجملة "نقل صورة ذهنية إيجابية عن المملكة" بوصفها أبرز المعاني للحدث الكبير.

إكسبو 2030

عن الفرص التي يقدمها تنظيم المعرض للمواطن وعائلته، قال نصف العينة تقريبا (47%) أن المعرض سيقدم لهم فرصة زيارته وزيادة معارفهم حول ما يحويه من عروض ومنتجات.

فيما قال ثلث العينة (33%) أن المعرض يقدم لهم ولعوائلهم فرصا اقتصادية.

واعتبر 20% من أفراد العينة أن المعرض سيقدم لهم ولعوائلهم فرصا للمشاركة الاقتصادية في أنشطته أو الأنشطة المقامة بمناسبة استضافته.

وصرح المشرف على مركز رأي، د. عبدالسلام الوايل، أن مركز رأي تواصل مع 1210 مواطن ومواطنة تفاعلوا مع المشاركة في الاستطلاع وأكمل مراحل الاستطلاع 916 منهم، بنسبة تجاوب بلغت 76%، واصفاً النسبة بأنها أعلى نسبة استجابة وصل لها مركز رأي منذ إنشاءه. وتبين المشاركة العالية من المواطنين في الاستطلاع مدى فرح المواطنين بفوز بلادهم بتنظيم الحدث الكبير وتحمسّهم له.