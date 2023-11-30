شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي للعلوم يشارك بالأولمبياد الدولي للناشئين 2023 في تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل المنتخب السعودي للعلوم اليوم إلى مملكة تايلاند للمشاركة في مسابقة أولمبياد العلوم الدولي للناشئين 2023، إذ يمثل المملكة في هذا المحفل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، خلال الفترة من 1 - 10 ديسمبر المقبل.

وتشارك المملكة في المنافسات بالمنتخب السعودي للعلوم للناشئين، والذي يضم 6 طلاب وطالبات، هم: حسين الصالح من إدارة تعليم الرياض، ورضا آل خلف من إدارة تعليم الشرقية، وطلال الجعلي من إدارة تعليم جدة، وعزام الندوي من إدارة تعليم مكة المكرمة، والطالبة سكينة آل مبارك من إدارة تعليم الشرقية، وسهى السلامة من إدارة تعليم الرياض، حيث تلقى جميع الطلبة 1400 ساعة تدريبية.

المنتخب السعودي للعلوم

أوضحت "موهبة" أن اختيار أعضاء فريق المنتخب السعودي للمشاركة في الأولمبيادات الدولية، يتم بعد سلسلة مكثفة من التدريبات على أيدي نخبة من المدربين السعوديين والأجانب من الأكاديميين والخبراء، وهم حالياً على استعداد جيد لخوض هذه المنافسات الدولية، وتعزيز المنجزات التي حققها الموهوبون السعوديون في الأولمبيادات المختلفة، وتحقيق مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ومواصلة الطريق لجعل المملكة من بين الدول الـ20 الأولى في العالم تعليماً وتأهيلاً.

وتمتلك المملكة العربية السعودية 24 جائزة في رصيدها السابق في مسابقة أولمبياد العلوم الدولي للناشئين منها؛ ميدالية ذهبية، وميداليتان فضيتان، و21 ميدالية برونزية، خلال مشاركاتها الـ6 السابقة.