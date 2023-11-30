برامج دعوية للمعتمرين بفنادق المنطقة المركزية

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة , جهودها الدعوية خلال موسم العمرة للعام الحالي 1445هـ، من خلال تكليف عدد من الدعاة والمترجمين للعمل في منطقة الحرم المكي لتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار وبذل كل ما هو ممكن في سبيل خدمتهم وراحتهم خلال رحلة العمرة.

وتتمثل الخدمات الدعوية التي تقدمها الأمانة في إقامة سلسلة من الدروس اليومية والكلمات الوعظية، وذلك في مصليات الفنادق الواقعة بالقرب من المسجد الحرام, حيث يشارك في تقديمها نخبة من الدعاة الرسميّين بالوزارة والمترجمين بلغات عالمية، وتشمل عناوين عدة، أهمها: بيان مناسك العمرة، ومحاسن الإسلام، وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن, والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بمناسك العمرة.

كما تم بث رسائل توعوية بلغات عالمية وهي الإنجليزية والأردية والفرنسية, عبر الشاشات الإلكترونية في مصليات المنطقة المركزية؛ وتحمل عبارات متعددة من دعوية وإرشادية وترحيبية وبيان فضائل مكة المكرمة, إضافة إلى ذلك تسخير التقنية الحديثة في توعية المعتمرين من خلال المكتبة الإلكترونية التي تضم آلافاً من الكتب الدينية.

وبلغ عدد المستفيدين من الكلمات الوعظية والدروس والمحاضرات العلمية بمصليات المنطقة المركزية منذ بداية موسم العمرة لهذا العام 1445هـ, أكثر من (35895) مستفيداً, فيما بلغ عدد المستفيدين من الرسائل التوعوية والإرشادية التي تبث من خلال الشاشات الإلكترونية أكثر من 500.000 مستفيد.