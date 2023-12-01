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تراند اليوم : شاهد.. إطلالة عارضة الأزياء العالمية " مهلاقا جابري" في مهرجان البحر الأحمر في جدة

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو أحدث ظهور لعارضة الأزياء العالمية " مهلاقا جابري " أثناء حضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي يقام في جدة وسط حضور إعلامي وفني ضخم.

وظهرت مهلاقا جابري بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستان من الستان قصير من الأمام ، وبتسريحة شعر هادئة ، حيث جمعت شعرها ولفته للخلف .

الجدير بالذكر يقام المهرجان خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، عن قائمة الأفلام بالإضافة الى الأفلام الأخرى التي تم اختيارها لنسخة مهرجان هذا العام.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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