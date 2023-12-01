تراند اليوم : بالفيديو: محلل "سلوك إجرامي" يروي أغرب جريمة قتل جماعي حدثت في مصر قبل 20 عاما وما زالت الدراسات تقوم عليها حتى الآن

صحيفة الخليج 365 : كشف محلل السلوك الإجرامي، محمد الشيباني، أغرب جريمة قتل حدثت بشكل جماعي في مصر قبل 20 عاما، وما زالت الدراسات تقوم عليها حتى الآن.

جريمة قتل في مصر

وقال خلال لقاء له مع برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية:" وقعت جريمة قتل في محافظة المنيا في مصر عام 2005، وتم قتل عدة ضحايا من 3 عائلات مختلفة ومازال الفاعل مجهولا". مشيرا إلى أنه ترددت أنباء أن الجريمة كانت بهدف تقديم قرابين لاستخراج كنوز الفراعنة، أو التجارة في الأعضاء إلا أن الجاني لم يأخذ أي أعضاء.

تفاصيل الجريمة

وأوضح أن الجاني قتل في المنزل الأول أنثى وذكر "رجل وزوجته"، وفي المنزل الثاني قتل رجل وزوجته، كما قتل طفل وطفلة، بينما ترك طفلتين في نفس المنزل.

مشكلة في الهوية الجنسية

وأشار إلى أن الجاني قام بقطع الأعضاء التناسلية للذكور كما وضع بجوار كل قتيل ذكر، حمامة ذكر، ووضع بجوار الإناث حمامة أنثى. لافتا إلى أن الجاني ربما يكون لديه مشكلة في هويته الجنسية، أو أنه أراد توصيل رسالة إلى المجتمع وهي المساواة بين الجميع، وخصوصا أنه أزال الأعضاء التناسلية.

فعل غير ضروري

واستطرد قائلا :" جريمة القتل تضمنت فعل غير ضروري وهي أن المجرم كان بحوزته كيس بداخله 10 حمامات، ووضعها بجوار القتلى بهدف توصيل رسالة".

قوة

ولفت إلى أن الضحايا لم يقوموا بمقاومة القاتل وهذا يعطي فكرة أن المجرم قوي جسديا ويعرف الذين يعيشون داخل المنازل، كما اعتمد على التخلص من الذكور ثم الإناث، وكان لديه هدف معين بقتل ذكر وأنثى وليس اثنين من نفس النوع.