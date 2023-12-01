تراند اليوم : شركة "زين" تفاجئ المشتركين بإزالة تطبيق "التيك توك"من بيانات السوشيال ميديا

صحيفة الخليج 365: فاجأت شركة زين المشتركين بإزالة تطبيق التيك توك من بيانات السوشيال ميديا في باقات الشركة.

ووجهت مستفيدة سؤالا للشركة عبر حسابها على منصة إكس قالت فيه :" التيك توك مشمول في التواصل؟".

كما وجهت مستفيدة أخرى سؤالا للشركة قالت فيه :" على أي أساس تحجبون التيك توك ، وأنا ماخذة الباقة عشانه؟".

وردت الشركة :"نحرص في زين على تحديث باقاتنا لتلبية متطلبات عملائنا للحصول على أفضل تجربة، و يمكن الاستفادة من بيانات السوشل ميديا في باقاتنا للتطبيقات التالية( سناب، يوتيوب، انستاغرام، واتساب، X، فيس بوك، جاكو ).