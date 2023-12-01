شكرا لقرائتكم خبر عن ملك المغرب يؤكد دعم بلاده للمملكة لإنجاح تنظيم "إكسبو 2030" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، دعم واستعداد بلاده الكامل للإسهام مع المملكة العربية السعودية في إنجاح "إكسبو الرياض 2030"، هذا الملتقى التجاري والاقتصادي العالمي، الذي سيشكل فرصة سانحة للتعريف بالتراث الثقافي الأصيل والمتنوع للمملكة عمومًا، وللعاصمة الرياض على وجه الخصوص.

وهنأ العاهل المغربي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة فوز المملكة بتنظيم معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

مكتسبات وإنجازات عظيمة

وأشاد جلالته في برقية بعثها إلى خادم الحرمين الشريفين، بالثقة الكبيرة التي حظيت بها المملكة العربية السعودية من قبل المجتمع الدولي، اعترافًا وتقديرًا منه للمكانة المرموقة التي تحتلها إقليميًا وعالميًا، ولما حققته، في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله-، من مكتسبات وإنجازات عظيمة على كافة المستويات.