شكرا لقرائتكم خبر عن بين تعزيز التواصل والثقة بقدرات المملكة.. آراء السعوديين في تنظيم إكسبو 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي (رأي)، استطلاعا عن آراء المواطنين حول فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض.

وشارك في الاستطلاع 916 مواطنًا ومواطنة، مثّل الذكور 63% منهم، فيما كانت نسبة الإناث 37%.

الثقة بقدرات السعوديين

واختار 38% من المشاركين جملة "تعزيز التواصل الحضاري للشعب السعودي مع دول العالم وثقافاته" كأبرز معنى لهذا الحدث الضخم، وبنسبة مماثلة وقع الاختيار على الجملة "الثقة بقدرات السعوديين على تنظيم وإدارة فعاليات دولية" كمعنى بارز لهذا الحدث.

فيما فضّل 24% من العينة الجملة "نقل صورة ذهنية إيجابية عن المملكة" بوصفها أبرز المعاني للحدث الكبير.

وعن الفرص التي يقدمها المعرض للمواطن وأسرته، 47% منهم أوضح أن المعرض سيقدم فرصة زيارته وزيادة معارفهم حول ما يحويه من عروض ومنتجات، فيما رأى 33% أن المعرض يقدم لهم ولعوائلهم فرصًا اقتصادية.

وأجاب 20% من أفراد العينة أن المعرض سيقدم لهم ولعوائلهم فرصًا للمشاركة الاقتصادية في أنشطته أو الأنشطة المقامة بمناسبة استضافته.

فرحة السعوديين

وأوضح المشرف على المركز الوطني لاستطلاعات الرأي الدكتور عبدالسلام الوايل، أن المركز تواصل مع 1210 مواطنين ومواطنات تفاعلوا مع المشاركة في الاستطلاع، وأكمل مراحله 916 منهم، بنسبة تجاوب بلغت 76%.

وعدّ هذه النسبة بأنها أعلى نسبة استجابة وصل لها مركز رأي منذ إنشائه، فيما تبين المشاركة الكبيرة من المواطنين في الاستطلاع تعبيرًا عن فرحتهم بفوز المملكة باستضافة معرض الرياض إكسبو 2030.