شكرا لمتابعة خبر عن ممرضة تحقن مذيع بلقاح مضاد للأنفلونزا الموسمية على الهواء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع مرئي المممرضة من وزارة الصحة مرعبة العنزي، وهي تقوم بإعطاء لقاح مضاد للأنفلونزا الموسمية، لمذيع برنامج الراصد عبدالله الغنمي، على الهواء مباشرة.

جاء ذلك على إثر إستضافة الغنمي لممثلين من وزارة الصحة، للتوعية بضرورة أخذ اللقاح، وذلك لأهميته الكبيرة، ليكون ذلك لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين حول اللقاح.

يذكر أن البعض يكون عندهم ألم موضعي خفيف جدًا، و90% لا يظهر عليهم أي علامة لأي عرض جانبي، والقليل جدًا يشعرون بحرارة في موضع اللقاح فقط.